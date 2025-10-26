ASEAN（東南アジア諸国連合）の関連首脳会議は、マレーシアの首都クアラルンプールで開幕しました。マレーシア・アンワル首相：世界は不安定になり、古い秩序はもはや確固たるものではなく、新しい秩序はまだ定まっていない。開会式の冒頭で議長国マレーシアのアンワル首相は、ASEANは新たな協調関係を築く勇気と既存の関係を深める先見性を持ち続けねばならないと述べました。一連の会議には、日本、アメリカ、中国なども参加し、