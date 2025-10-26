魚類学者でタレントのさかなクンが25日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。事務所に所属する転機を語った。さかなクンは鎌倉市・大船にあったすし店「すし処川澄」で働いていたものの、失敗続きだったことを語った。さかなクンは「（川澄さんから）『魚の絵上手に描けるんだから壁にいっぱい描いてくれよ。ちゃんと時給も出して上げるからさ』と。」と声をかけてもらったことを明かした。さかなクンは「