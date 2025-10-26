熊本市の陸上自衛隊 健軍駐屯地に長射程ミサイルが配備される計画について、市民団体が知事に要請書を提出しました。要請書を提出したのは、「NPO法人くまもと地域自治体研究所」です。要請書では、木村知事に対し、「県民の理解と納得が得られるまで県として配備を認めないことを国に伝えること」などを求めています。板井八重子 理事長は「地域住民や市民団体と直接話し合う時間を作ってほしい」と話しました。県は要請書に対し