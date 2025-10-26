（資料写真）２５日午後１０時４５分ごろ、横須賀市衣笠栄町２丁目の市道で、路線バスが６０代男性にぶつかる事故があった。男性は病院に搬送され、軽傷という。横須賀署によると、現場はＪＲ衣笠駅前のロータリー。転回中のバスと道路を横断していた男性が接触した。バスは回送運転中で乗客はいなかったという。