名古屋市名東区の店舗に女性を盗撮する目的で侵入したとして、三重県警の警察官が逮捕されました。逮捕されたのは三重県警津南署刑事課の警部補小林栄彰容疑者(38)で、25日午前11時前、客を装って名東区の店舗に女性客を盗撮する目的で入った建造物侵入の疑いが持たれています。店舗の従業員から「女性客が盗撮された」と110番通報を受け警察が事情を聞いたところ、持ち物から盗撮したものとみられる映像が見つかり、「好み