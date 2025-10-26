「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。19 - 21 Sep 2025Bakı Şəhər Halqası - BakuCircuit length : 6.003 km / 51 LapsRace distance : 306.153 kmLap record : Charles Leclerc / 2019カスピ海沿岸の街バクー。左回りのコース、歴史的な旧市街の景観、美しい光に包まれる高速の市街地コースでもある。FP2までは比較的