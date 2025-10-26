26日午後0時7分頃、栃木県南部を震源とするマグニチュード3.7の地震が発生し、栃木県で最大震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要26日午後0時7分頃、栃木県で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は栃木県南部(北緯36.6度、東経139.5度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村【