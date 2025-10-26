ナツミさんは、フルタイムで働きながら3人の子どもを育てる明るいママ。今日はチサトさん親子が遊びに来る日。やっぱり素敵な彼女に、ナツミさんの心に積もっていたモヤモヤはじわじわと広がり、やがて…。主婦としての生き方を模索する女性たちの物語。『ワーママと専業主婦のミゾ』をごらんください。 チサト親子が我が家にやってきた土曜日の午後。いつものように迎えたつもりだったのに、何気ない言葉がナツミの胸に突