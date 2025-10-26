１０月２６日の京都４Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、松山弘平騎手が乗った３番人気のダノンバーボン（牡２歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）がハナを切ると、直線入り口でセーフティリードを築くとあとは独走。最後は手綱を緩める余裕をみせ、１０馬身差の圧勝だった。２着に４番人気のファイアスピリット（松若風馬騎手）が入り、さらに２馬身半差の３着に１５番人気のキタノシャカール（