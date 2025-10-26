10月27日（月）あさ8時15分から、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン 全21話）がスタート！ 余命宣告を受けた祖母の願いは、北朝鮮に残した孫との再会。その願いを叶えるため、無名俳優に舞い込んだ数奇な依頼とは―。彼の存在は、財閥家族をも変えていくが、本物の孫が現れて…。一世一代の大芝居が幕を開ける！【あらすじ】ホテルチェーン「楽園」の新設ホテル完成を祝うパーティーで、支配人セ