日々の生活の中で、思わずショックを受けてしまうようなできごとに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というエピソード投稿がたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したショッキングなエピソードを3選でご紹介します。 引っ越し前から「ご近所トラブル」新築中の路駐を怒られ、不安でいっぱい ©ママリ ご近所トラブルです