「コーチ」（テレビ東京系）の第2話が、24日に放送された。本作は、堂場瞬一氏の同名小説をドラマ化。警視庁人事二課から派遣された特命職員向井光太郎（唐沢寿明）の的確なアドバイスによって、悩みを抱えた若手刑事たちが刑事としても人間としても成長していく姿を描く異色警察エンターテインメント。東新宿署の所（犬飼貴丈）は人当たりの良さを生かそうと、取調担当官を目指している。しかし、いざ本番になると大学生（