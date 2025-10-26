計画の約8倍となる順調な滑り出し『ホンダ・プレリュード』の販売が好調だ。10月7日にホンダが発表したプレスリリースによれば、販売計画の月300台に対して発売から約1ヵ月で約2400台を受注と、約8倍となる順調な滑り出しとなった。【画像】ホンダが描く未来予想図？6代目となる新型プレリュード！全57枚先日参加した試乗会で月300台と聞いた時に、随分と控えめな台数だと思った。試乗を通じて、もっとポテンシャルがあると感じ