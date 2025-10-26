任期満了に伴う牧之原市長選挙は26日、市内19カ所の投票所で午前7時から一斉に投票が行われています。牧之原市長選挙に立候補しているのは、届け出順に新人で行政書士の板倉直寿さん（74）と現職で3期目をめざす杉本基久雄さん（68）のいずれも無所属の2人です。投票は市内19カ所の投票所で午前7時から一斉に始まりました。午前11時現在の投票率は8.65パーセントと2017年の前回選挙を3,22ポイント下回っています。また、25日