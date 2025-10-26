【新華社宜昌10月26日】中国水利部の長江水利委員会は、三峡ダムを中心とする長江上流のダム群が24日午前8時（日本時間同9時）までに、今年の貯水任務を完了したと発表した。流域の主要ダムの総貯水量は1081億立方メートルと過去最高を記録。貯水量の増加は、ダム群が今冬から来春にかけて、供水やかんがい、発電、水運、生態環境保全など総合的機能を効果的に発揮するための支えとなる。（記者/潘志偉、李思遠、鄭家裕）