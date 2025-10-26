２６日午後０時４分頃、栃木県北部を震源とする地震があり、日光市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・７と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度３栃木県足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、高根沢町前橋市、群馬県桐生市、沼田市、館林市、渋川市、邑楽町さいたま大宮区、埼玉県行田市、鴻巣市、久喜市横浜市