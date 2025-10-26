午後0時04分頃、関東甲信地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源 栃木県北部深さ 10km、M4.7震度4 日光市震度3 東京足立区、横浜神奈川区、横浜港北区、さいたま大宮区、行田市、鴻巣市、久喜市、前橋市、桐生市、沼田市、館林市、渋川市、邑楽町、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、高根沢町（ANNニュース）