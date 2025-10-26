ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急の高松アロハ（２５）が２６日、都内で書籍「ＡＬＯＨＡ’ｓＣＡＭＰ」（ワン・パブリッシング）の発売記念囲み取材会を行った。高松が大好きなキャンプを突き詰めるべく１年にわたって挑戦を重ねた「ＴＶＬＩＦＥ」での同名連載を書籍化。「僕の成長を記録できるような作品ができたことがとてもうれしい気持ち」と笑顔を見せた。念願のソロキャンプも経験。「小さい頃にお父さんと