パイロットや警察官、消防士など、街中やテレビなどで見かける制服姿に憧れたことはありますか。「制服がかっこいいと思う職業」を尋ねたアンケートで、パイロットが491票を獲得し、圧倒的な支持を集めました。【写真】元CAの26歳美女3度目の正直で「サイゾー」カバーガールに医療用ユニフォームやオリジナルウェアの販売を行う株式会社アルファユニと、インターネットリサーチ事業を展開する株式会社NEXERが、全国の男女1000人