¥ß¥Ë¾æ¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Çñ¥ÁÖ¤È?ÈþµÓ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼?¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¥ì¡¼¥¹²ñ¾ì¤ÇÇò¥Ð¥¤¤Ë¸Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£18¡¢19Æü¤Ë¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹(ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSUPER GT Rd.7 ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¬È¿Èþºé(32)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£¥ß¥Ë¾æ¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Î°áÁõ¤Çñ¥ÁÖ¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸Ù¤ê¡¢Ä¹¤¯Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹¤Ï¶å½£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯Êý¸À¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÊ¡²¬½Ð¿È