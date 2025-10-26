福岡南署は26日、福岡市南区弥永3丁目付近の路上で25日午後4時ごろ、女性が見知らぬ男から「フリーのカメラマンをやっているので、写真を撮らせてほしい」と声をかけられ、男に上着をめくられ胸元をのぞかれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代で身長162〜165くらいの中肉。奥二重、黒色パーマ髪、黒色長袖上衣。黒色長ズボン着用。同署は「危険を感じたら大声を出して助けを求める。時々後ろを振