9月の中古クラブランキングのUT部門は、8か月連続でピンの『G430』が1位を獲得。各モデルの人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也氏とチェックしていこう。【写真】佐久間や古江の『G430』UTは安心感あるヘッドサイズ！4位以下のランクを公開！ピンの『G430』が、8か月連続で1位に輝いた。現在女子ツアーでも使用するプロがいるのも特徴。佐久間朱莉、古江彩佳らが