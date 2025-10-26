気象庁によりますと午後0時4分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、日光市、震度3を観測したのは、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、高根沢町、前橋市、桐生市、沼田市、館林市、渋川市、邑楽町、さいたま大宮区、行田市、鴻巣市、久喜市、東京足立区、横浜神奈川区、横浜港北区となっています。震源地は栃木県北部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.7と