２５日午後８時頃、静岡市葵区紺屋町のディスカウント店「ドン・キホーテ静岡両替町店」で、エレベーターに乗っていた３人組の男のうち１人がスプレーを噴射した。男らが立ち去った後、そのエレベーターに乗った客５人ほどが目やのどの痛みを訴えた。いずれも軽傷とみられる。消防の検知で有害物質は検出されなかった。静岡中央署などがスプレーの成分を調べるとともに、男らの行方を追っている。同署によると、帰宅した客が