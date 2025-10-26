新潟県糸魚川市の明星山で登山をしていた4人と連絡が取れなくなり、警察などが捜索していましたが、26日午前に無事に発見され、4人は自力で下山を開始しました。無事が確認されたのは、横浜市から登山に訪れていた73歳の女性など4人です。警察によりますと、女性は24日に糸魚川市の明星山に登山すると家族に伝え、ほかの女性3人とともに糸魚川市を訪れていましたが、25日午後9時過ぎに女性の家族から「家に帰ってこない」と警察に