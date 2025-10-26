26日午後0時4分ごろ、栃木県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は栃木県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、栃木県の日光市です。【各地の震度詳細】■震度4□栃木県日光市■震度3□栃木県足利市栃木市佐野市鹿沼市高根沢町□