26日午後0時04分頃、関東地方で震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源地は栃木県北部、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、4.7と推定されます。各市町村の震度は以下の通りです。震度4栃木県日光市震度3栃木南部、群馬北部、 群馬南部、埼玉北部、埼玉南部、東京23区、神奈川東部震度2東京多摩東部、神奈川西部、福島中通り