任期満了に伴う長野市長選挙は、26日が投開票日です。午前の投票率は、4年前の前回選に比べて低くなっています。 長野市長選挙に立候補しているのは届け出順に、新人で前市議の小泉一真さん（59）、新人で経営コンサルタントの平本浩一さん（59）、現職で1期目の荻原健司さん（55）、新人で元福祉施設職員の草間重男さん（75）、新人で前市議の野々村博美さん（68）のいずれも無所属の5人です。投票は26日午前7時から、市内88か