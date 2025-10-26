※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじちはるとたくろうは同棲を始めたばかり。しかし、同棲初日からちはるの両親がアポなしで訪問し宿泊していったり、ゴミ出しが非常識であること、電気代を期限が過ぎても止められる直前まで払わないことなど、たくろうはちはるの行動と育った家庭に疑問を抱く。指摘しても「うちの家族はこうしてた」と悪びれず言うちは