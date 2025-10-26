◆秋季近畿地区大会▽準々決勝滋賀学園２ｘ―１近江（２６日・さとやくスタジアム）滋賀学園（滋賀３位）が近江（滋賀１位）との“滋賀ダービー”を制し、４強入り。来春のセンバツ出場が確実になった。同点で迎えた９回１死満塁、中野壮真一塁手（２年）の左前打でサヨナラ勝ちした。準決勝は前日（２５日）雨天のため継続試合となった、智弁学園（奈良１位）と東洋大姫路（兵庫３位）の勝者と１１月２日に対戦する。