◇秋季近畿大会準々決勝滋賀学園2―1近江（2025年10月26日さとやくスタジアム）来春の選抜出場校を決める重要な選考資料となる秋季近畿大会は準々決勝3試合が行われた。滋賀学園（滋賀3位）が近江（滋賀1位）に9回サヨナラ勝ちして2年連続4回目の選抜出場を確実にした。先制したのは滋賀学園。4回1死二、三塁から中野壮真（2年）の遊ゴロの間に1点を挙げた。近江は6回1死二、三塁から猿田怜成（2年）の中前打で同点に