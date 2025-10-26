26日の京都4R・新馬戦（ダート1800メートル）は3番人気のダノンバーボン（牡2＝池添、父マックスフィールド）が制した。勝ち時計は1分51秒9。松山は「スタートが練習通り速かったですし、マイペースで自分のリズムで行けたのも良かったですね。追ってからは突き放してくれて、最後は持ったままで非常に強かったと思います」と話した。