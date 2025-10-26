モデルの西山茉希（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。「姐さん達」との豪華集合ショットを投稿した。「SRS」「#スペシャルリングサイド」「#歴代ビジュアルクイーン」「#5代目末っ子」「姐さん達に囲まれてエネルギーチャージ」とつづり、フジテレビ格闘ビジュアルクイーン（SRS）歴代メンバー、初代で女優の藤原紀香、2代目のモデルの畑野ひろ子、4代目でタレントの東原亜希との4ショットを投稿した。「今回は京子