気象庁によりますと午後0時4分ごろ、関東地方で震度4の地震がありました。震度4を観測したのは、栃木北部、震度3を観測したのは、栃木南部、群馬北部、群馬南部、埼玉北部、埼玉南部、東京23区、神奈川東部となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。