JR東日本のロゴ26日午前8時20分ごろ、東京都港区海岸1丁目のJR京浜東北線浜松町駅構内で、人身事故があった。京浜東北線の大宮―大船駅間の南・北行と、線路が隣接する山手線の内回り・外回りで一時運転を見合わせた。JR東日本によると、山手線の内回り・外回りは午前8時55分までに、京浜東北線は午前9時52分に運転を再開した。京浜東北線は計9本が区間運休し、山手線を含め計36本が最大約86分遅れ、約2万3千人に影響した。