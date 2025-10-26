ブルージェイズ戦に先発したドジャース・山本＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第2戦は25日、トロントで行われ、ドジャース（ナ・リーグ）がブルージェイズ（ア・リーグ）に5―1で勝ち、1勝1敗とした。先発した山本が4安打1失点で日本選手ではWS初完投を果たした。大谷は「1番・指名打者」で出場し、八回に右前安打を放って4打数1安打だった。26日は試合がなく、第3戦は27日（日