【クアラルンプール共同】トランプ米大統領が26日、東南アジア諸国連合（ASEAN）の首脳との会合に出席するため、マレーシアの首都クアラルンプールに到着した。第2次政権で初のアジア外遊を開始。自身が仲介したと誇るタイとカンボジアの和平合意調印式にも参加し、外交成果を強調する見通しだ。トランプ氏のASEAN関連会合出席は第1次政権時の2017年以来、8年ぶり。マレーシア滞在中にアンワル首相と会談する。タイとカンボジ