マレーシアを訪問中の高市首相は、26日開幕するASEAN（東南アジア諸国連合）の首脳会議に出席します。最新情報について、クアラルンプールからフジテレビ政治部・瀬島隆太郎記者が中継でお伝えします。周辺から「時間が足りない」との悲鳴もあがるなか、本格的な外交デビューに臨む高市首相は、午前中日程を一切入れず、ホテルにこもって首脳会議への準備を進めています。25日夜の到着後、アメリカのトランプ大統領と電話で会談し