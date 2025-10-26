【SPA!デジタル写真集 森脇梨々夏「ピュアなだけじゃないボディ」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、10月24日に発売された「SPA!デジタル写真集 森脇梨々夏『ピュアなだけじゃないボディ』」の誌面カットを一部公開した。 本書は、YouTubeチャンネルへの出演が話題となったグラビアアイドル・森脇梨々夏さんのデジタル写真集。今回公開されたカットは、ベッド