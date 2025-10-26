26日午前、鹿角市で85歳の女性が自宅敷地内でクマに襲われ頭にけがをしました。警察と消防によりますと26日午前8時45分ごろ、鹿角市八幡平字諸田の自宅敷地内にある洗い場で85歳の女性がダイコンを洗っていたところ、背後からクマに襲われました。女性は、爪でひっかかれたとみられ頭の後ろ部分にけがをしました。会話はできる状態だということです。現場はJR八幡平駅から1・5キロの住宅が点在する地域です。クマは、女性を襲った