（写真：hellohello / PIXTA）【画像を見る】婦人相學十躰・浮気之相（所蔵：東京国立博物館）NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第43回は、幕府から「身上半減」の刑を受けた蔦重のその後について解説する