日本代表の森保一監督が10月25日、J１第35節のFC東京対ファジアーノ岡山を視察。試合後の取材で絶好調のフェイエノールトFW上田綺世について語った。27歳の点取り屋は、現地19日のオランダリーグ第9節・ヘラクレス戦（７−０）でハットトリックを達成。今季9試合11得点と驚異的なペースで得点を重ねている。リーグ得点ランキング首位を独走する日本のエースストライカーを、森保監督はこう絶賛した。「（活躍は）もう嬉しい