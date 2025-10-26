10月25日に開催されたイングランド２部リーグ第12節で、坂元達裕を擁する首位のコベントリーが、ワトフォードとホームで対戦。３−１で快勝し、怒涛の６連勝を達成した。前節で７試合ぶりにベンチスタートとなった坂元は、先発に復帰してフル出場。開始わずか３分で、ピンポイントクロスでブランドン・トーマスアサンテの先制点をお膳立てすれば、２−０で迎えた42分には、見事な個人技を炸裂させた。３日前に29歳の誕生日を