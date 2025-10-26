現職と新人の一騎打ちとなっている山口市長選挙は、26日朝から投票が行われています。午前11時現在の投票率は、6.77％で前回を4.87ポイント下回っています。任期満了に伴う山口市長選挙に立候補しているのは届け出順に現職の伊藤和貴さん67歳と新人の佐々木信夫さん87歳の2人です。投票は、26日午前7時から市内73か所で行われています。午前11時現在の投票率は、6.77％で前回＝2021年の市長選挙と比べて4.87ポイント下回っています