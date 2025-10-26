歌手の島谷ひとみが24日、新アルバム「LibertyBus」の収録曲「奇跡を願う夜」のデジタル配信をスタートさせた。大切な人を一途に想う心や、再会を願う切ない気持ちを歌い上げた一曲で、新たなクリスマスの定番ソングの誕生を予感させている。聴く者誰もが“今年いちばんの奇跡”を願わずにはいられない、この冬必聴の作品。島谷の持ち味である透明感あふれる歌声が、聖なる夜のムードを一層盛り上げる。自由や希望、再出発