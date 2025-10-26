【ブンデスリーガ】ブレーメン 1−0 ウニオン・ベルリン（日本時間10月25日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】大きく脚を伸ばしてシュートブロックした瞬間ブレーメンの日本代表DF菅原由勢に異変だ。好守備の直後に足を痛めたようで、引きずりながらの交代にファンや解説からは心配の声が寄せられている。日本時間10月25日にブレーメンはホームでウニオン・ベルリンと対戦した。菅原は右SBで先発出場すると、再三の積極的