小児まひ「ポリオ」の根絶を目指し、寄付金を集めるチャリティカラオケ大会が25日夜、熊本市で開かれました。 【歌唱の様子】 熊本市で行われたこのイベントは、ポリオ根絶のために熊本南ロータリークラブが開いたものです。小児まひ「ポリオ」は子どもが感染しやすく、手足に麻痺を引き起こし、ときには死に至ることもある感染症ですが、ワクチンの接種で予防できるといわれています。今回の参加費やなどの収益はポ