【UEFAヨーロッパリーグ】セルティック 2−1 シュトゥルム・グラーツ（日本時間10月24日／セルティック・パーク）【映像】熱心に観戦する前田親子負傷欠場となったセルティックに所属する日本代表FW前田大然が、スタジアムから試合を見届けた。家族とスタンドで観戦する様子にファンが反応している。セルティックは日本時間10月24日、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第3節でシュトゥルム・グラーツをホームに迎えた。