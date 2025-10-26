日本の高市早苗首相＝２１日/Eugene Hoshiko/Pool/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２５日、新たに首相に選出された高市早苗氏と「非常に良い」電話会談を行ったと明らかにした。「とても友好的だ」とし、アジア訪問中に会談するのを楽しみにしていると述べた。「彼女は素晴らしく、美しい。間もなく会う予定だ。とても友好的だ」と、トランプ氏は大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団に語った。トランプ氏は