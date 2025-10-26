台湾の半導体メーカーTSMCの子会社、JASMが、菊陽町で地域との交流イベントを開きました。JASM Smile Dayと題されたこのイベントは去年に続いて2回目の開催で、およそ4000人が訪れました。会場には、JASMの排水処理を説明する展示や、女性社員の働く環境について紹介するブースなどが用意されました。★JASM堀田祐一社長「水の問題や道路問題でご心配もあると思いますが、我々がどれだけ真面目に取り組んでい